Traffico paralizzato e lunghe code di auto nel tardo pomeriggio a Giugliano, dove la circolazione è andata completamente in tilt proprio durante l’orario di rientro. Una situazione che ha provocato forti disagi agli automobilisti e ai residenti, costretti a fare i conti con rallentamenti e ingorghi lungo alcune delle principali arterie cittadine.

Giugliano, traffico in tilt nel pomeriggio: lunghe code e automobilisti esasperati in centro

Le maggiori criticità si sono registrate lungo via Aniello Palumbo, in direzione piazza Gramsci e verso via Licoda, dove si sono formate lunghe file di veicoli. Una situazione non nuova per questa zona di Giugliano, già frequentemente interessata da problemi di viabilità e congestione stradale.

A complicare ulteriormente la circolazione è stata la chiusura per l’intera giornata di Vico Giuglianiello, interessato da alcuni lavori. Il provvedimento ha contribuito ad aggravare la situazione, mentre il continuo passaggio di camion betoniere ha ulteriormente rallentato il deflusso dei veicoli.

Per cercare di riportare la situazione alla normalità, sul posto sono intervenuti anche i vigili, impegnati nella gestione della circolazione e nel tentativo di favorire il deflusso delle auto.