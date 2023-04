Traffico impazzito a Giugliano per il crollo di un’impalcatura in via Roma. L’arteria stradale è stata interdetta alla circolazione e l’intero flusso veicolare è dirottato verso via Vittorio Veneto.

Giugliano, traffico impazzito: chiusa via Roma per crollo impalcature

Stanotte, verso mezzanotte, i ponteggi di una palazzina nelle centralissima via Roma sono crollati dopo l’impatto con un’automobile. Un forte boato ha infatti allarmato i residenti di via Roma e del Corso Campano.

A quanto pare il conducente non avrebbe riportato gravi lesioni e subito dopo il crollo, si sarebbe dato alla fuga a bordo del veicolo. Per fortuna non si sono registrati feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Giugliano, che hanno messo in sicurezza l’area e chiuso la strada al passaggio dei veicoli.

In questo momento il traffico è dirottato verso via Vittorio Veneto. Via Aniello Palumbo risulta congestionata con lunghe code che partono da via Aviere Mario Pirozzi. Per raggiungere corso Campano è necessario svoltare in vico Cacciapuoti ed evitare l’attuale imbuto creatosi tra piazza Gramsci e via Roma. Notevoli i disagi. Ancora in corso i lavori da parte degli operai per la rimozione dei ponteggi e la messa in sicurezza dell’impalcatura.