Un Giugliano sfortunato esce sconfitto anche dello stadio Zaccheria di Foggia. Una stagione storta che vede i tigrotti all’ultimo posto, un match col rigore del possibile pareggio fallito all’ultimo secondo. Entusiamo in casa rossonera per l’arrivo della nuova società. I ragazzi di mister Capuano partono anche bene ma al 26esima vanno sotto con la punizione perfetta calciata da Petermann. Subito dopo è bravo Bolletta a negare l’immediato raddoppio.

Giugliano, tracollo senza fine: perde a Foggia per 2-1 a sbaglia il rigore del pareggio

Nella ripresa ci prova anche Caldore ma si ripete il copione. Al 63esimo Petermann trova un’altra punizione perfetta per il 2 a 0 foggiano. Il Giugliano però c’è ed accorcia col neo arrivo Egarevbha. La squadra gialloblu spinge e lotta. I tigrotti non si arrendono. In pieno recupero spinta in area e rigore per il Giugliano dopo oltre 5 minuti di controllo al Var. A partita ormai finita, minuto 102, sul dischetto ci va il nuovo arrivato Roberto Ogunseye. È bravissimo però il portiere del Foggia a neutralizzare la conclusione e riportare i 3 in casa del Foggia. Al Giugliano non basta il cuore e resta ultimo in classifica con 19 punti.