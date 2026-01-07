Giugliano, topi d’appartamento in Via Aniello Palumbo: i cittadini non si sentono al sicuro

Si sono arrampicati fino ai piani alti e sono entrati in due abitazioni, facendo razzia di monili e oggetti di valore. È questo l’ennesimo colpo messo a segno dai topi d’appartamento in via Aniello Palumbo, a Giugliano.

Il furto si sarebbe consumato in un arco di tempo compreso tra le 18 e le 19. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine; le indagini sono state affidate alla Polizia, impegnata nel risalire all’identità dei malviventi.

Crescono intanto paura e preoccupazione tra i residenti, alla luce di una vera e propria emergenza criminalità che non risparmia abitazioni, auto parcheggiate e attività commerciali.