Banditi armati in azione a Giugliano. Poco fa in tre hanno messo a segno un colpo alla Banca di Credito Popolare di Piazza Gramsci.

Giugliano, rapinatori in azione in piena giorno

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi hanno fatto irruzione all’interno dell’istituto di credito poco dopo l’orario di apertura, alle 9 e 30. Ad agire in tre su uno scooter. Mentre uno è rimasto fuori a fungere “da palo”, gli altri due, con volto travisato, sono entrati e sotto la minaccia di un coltello a serramanico hanno intimato ai dipendenti della filiale di consegnare i contanti presenti in cassa.

La scena si è consumata in pochi secondi e sotto gli occhi terrorizzati dei clienti presenti in quel momento. Una volta raccolto il bottino, sono scappati via facendo perdere le proprie tracce. Un’azione fulminea. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della locale compagnia. Spetterà a loro acquisire le immagini di videosorveglianza e ricostruire la dinamica del raid.