Tentativo di furto all’ufficio postale di via 1° Maggio la scorsa notte a Giugliano, sventato grazie ai sistemi di sicurezza avanzati di Poste Italiane. L’allarme alla Situation Room di Napoli, la sala di controllo attiva 24 ore su 24, è scattato alle 3:31, permettendo un pronto intervento.

Giugliano, tentato furto alle poste di via 1° maggio: ladri in fuga a mani vuote

Analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza, gli operatori hanno notato alcuni individui intenti a manomettere la porta di emergenza. Immediatamente è stato attivato l’allarme con sintesi vocale, costringendo i malviventi a fuggire prima di poter entrare nella struttura.

Le forze dell’ordine, giunte rapidamente sul posto, hanno effettuato i rilievi del caso e constatato che il vetro della porta di emergenza era stato lesionato, segno evidente del tentativo di effrazione. Tuttavia, grazie alla rapidità dell’intervento e ai sofisticati dispositivi di sicurezza, il colpo è stato sventato senza danni ulteriori.

Poste Italiane ha sottolineato come questo episodio confermi l’efficacia dei propri sistemi di protezione, frutto di ingenti investimenti in sicurezza. Nell’ultimo anno, il 55% degli eventi criminosi tentati in Italia contro gli uffici postali è stato sventato grazie all’implementazione di tecnologie all’avanguardia.

Sistema di sicurezza di Poste Italiane

In particolare, tutti i 243 uffici postali di Napoli e provincia sono stati dotati di dispositivi a protezione del contante, tra cui speciali casseforti ad apertura temporizzata e 929 sportelli con RollerCash, casseforti collegate alle postazioni operative che si aprono solo alla conclusione di un’operazione. Per proteggere ulteriormente gli sportelli ATM, sono stati introdotti sistemi antieffrazione come la cosiddetta ghigliottina, una paratia mobile che impedisce l’inserimento di esplosivi all’interno della cassaforte.