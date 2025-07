Paura nella serata di ieri a Giugliano, in via Guglielmo Marconi 69, dove si è verificata una tentata rapina ai danni del proprietario di un negozio di elettronica.

Giugliano, tentata rapina in un negozio di elettronica: sparato un colpo in aria

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano sono intervenuti prontamente sul posto dopo la segnalazione di colpi d’arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, due individui – presumibilmente armati – avrebbero fatto irruzione nell’esercizio commerciale minacciando il titolare con una pistola, nel tentativo di farsi consegnare l’incasso. La reazione decisa della vittima avrebbe però fatto fallire il colpo. A quel punto uno dei rapinatori ha esploso un colpo in aria, forse per intimidire, prima di darsi alla fuga con il complice. Nessuna persona è rimasta ferita.

I militari hanno recuperato e repertato sul posto un bossolo calibro 7,65, ora al vaglio degli investigatori. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili, anche attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.