Un passo avanti verso una città più pulita e sostenibile, Teknoservice annuncia con il lancio dell‘Isola Ecologica Mobile a Giugliano. Questa nuova iniziativa rappresenta un’opportunità significativa per i cittadini di contribuire attivamente alla raccolta differenziata, rendendo la gestione dei rifiuti domestici più accessibile e comoda.

Servizio innovativo per una differenziata efficiente

L‘Isola Ecologica Mobile sarà operativa in diverse location strategiche di Giugliano, consentendo ai residenti di smaltire correttamente e facilmente una vasta gamma di materiali riciclabili. I punti di raccolta saranno attivi dalle 8:00 alle 12:00 nei seguenti giorni e luoghi:

– *Lunedì*: Palazzine di Via Agazzi (Giugliano centro) e Piazza Colombo (Licola).

– *Mercoledì*: Via Casacelle e sulla Domitiana.

– *Sabato*: Area Mercato di Via Campopannone e Via Ripuaria nel parcheggio dell’Istituto Don Diana.

Materiali Riciclabili Accettati

L’Isola Ecologica Mobile accetterà una varietà di materiali, inclusi:

– VETRO

– CARTA

– PLASTICA

– LATTINE

– FARMACI

– PILE

– LAMPADINE

– OLIO VEGETALE ESAUSTO

– CELLULARI

Questa iniziativa non solo facilita la vita dei cittadini ma contribuisce anche alla riduzione dell’impatto ambientale, promuovendo la cultura della sostenibilità e del riciclo.

Impegno del Comune e di Teknoservice

Teknoservice e il Comune di Giugliano invitano tutti i cittadini di Giugliano a partecipare attivamente a questo programma, dimostrando il loro impegno per un futuro più verde e sostenibile.

Per maggiori informazioni: contattare il servizio clienti di Teknoservice al numero 800 808 750 o visitare il sito ufficiale www.giuglianodifferenzia.com