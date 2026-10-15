Giugliano, tecnica del finto investimento: un caso in via Pozzo Nuovo

A Giugliano le tecniche per derubare gli automobilisti si fanno sempre più astute, e ora scatta l’allarme del finto investimento.

Il copione è studiato nei minimi dettagli. All’improvviso, mentre sei alla guida senti un colpo sulla carrozzeria, subito dopo un pedone si accascia a terra. Il panico sale, ti fermi per prestare soccorso ed è lì che scatta la trappola: i complici sbucano dal nulla e tentano di rubarti l’auto.

E’ quanto accaduto lo scorso Sabato, in via Pozzo Nuovo, a un giovane di 20 anni che ha raccontato ai nostri microfoni di avere un senso di paura a praticare adesso alcune strade del centro.

Prestare soccorso è un dovere, ma in questi casi bisogna farlo con estrema lucidità.

A rafforzare la tesi ci sarebbero le immagini delle telecamere di sorveglianza di un’attività commerciale della zona e la testimonianza relativa a un secondo episodio analogo, avvenuto poco dopo.