Annullati i pagamenti per i passi carrabili a raso e quelli situati nelle strade private. È la decisione presa dal Comune di Giugliano dopo il tavolo tecnico tenuto ieri che ha visto la partecipazione del sindaco, Nicola Pirozzi, del dirigente del Settore Servizi Finanziari, Andrea Euterpio, oltre che ai rappresentanti di Municipia e Publiservizi.

Giugliano, tavolo tecnico sui passi carrabili: saranno annullati i pagamenti per i passi a raso

Come ha spiegato il primo cittadino, in un video diffuso a mezzo stampa, l’amministrazione comunale formalizzerà un provvedimento che, richiamando un’ordinanza della Cassazione, permetterà l’annullamento degli avvisi relativi ai passi carrabili a raso.

Sarà compito della società Municipia, vecchia società concessionaria, annullare d’ufficio gli avvisi di pagamento non autorizzati. Municipia trasmetterà l’elenco degli annullamenti al nuovo concessionario Publiservizi, che procederà con l’annullamento d’ufficio per le annualità 2021-2022-2023.

Anche per le strade private

L’annullamento si estenderà anche ai passi carrabili situati in strade private. Municipia si occuperà dell’annullamento d’ufficio per l’annualità 2020, utilizzando l’elenco disponibile sul sito del Comune. Anche questi annullamenti saranno trasmessi a Publiservizi, che seguirà la stessa procedura per gli anni 2021-2022-2023.