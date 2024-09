Sono stati interrogati dal gip due dei tre indagati nel processo Anthares, Paolo Liccardo e il dirigente comunale. I due, lo scorso 27 settembre, sono stati ascoltati dal giudice per le indagini preliminari ma si sono dichiarati estranei ai fatti. Ora sarà il giudice a decidere se applicare o meno la richiesta di custodia cautelare che era già stata formulata per entrambi.

Giugliano, tangente Anthares: Liccardo e il dirigente interrogati dal giudice

È invece ancora ai domiciliari l’avvocato Francesco Smarrazzo, arrestato lo scorso 7 settembre dalla Guardia di Finanza guidata dal tenente colonnello Doronzo. Smarrazzo andrà dinanzi al tribunale del Riesame mercoledì, 2 ottobre, per rivalutare la misura dei domiciliari a cui è sottoposto.

L’accusa formulata è di concussione. La vicenda risale a qualche mese fa, quando l’affidatario dell’impianto sportivo di Campopannone si è recato alla guardia di finanza per denunciare un tentativo di estorsione di denaro ai suoi danni. L’imprenditore avrebbe raccontato di essere stato vittima della richiesta di denaro da parte dei tre indagati per risolvere alcune violazioni riscontrate nella struttura per cui era stata fatta partire la procedura di revoca della concessione.