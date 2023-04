Svolta vicina per l’istituto Marconi di Giugliano. Questa mattina, presso la sede della Città Metropolitana di Napoli, sono stati sottoscritti due contratti di locazione per due edifici giuglianesi che ospiteranno i 1400 studenti dell’istituto tecnico di via Basile.

Istituto Marconi, svolta vicina: sottoscritti due contratti di locazione per due edifici giuglianesi

Pare così chiudersi una vicenda che dura da sette mesi e che ha avuto notevoli ripercussioni sul rendimento dei ragazzi e sulle attività didattiche. Molte volte i giovani sono scesi in piazza per manifestare e reclamare il proprio diritto allo studio. Le due strutture individuate sono Villa Gallo (ex sede Guardia di Finanza) e un edificio in via Spazzilli, già oggetto di lavori di adeguamento e ristrutturazione che comunque non saranno completati prima della fine dell’anno scolastico.

In ballo c’è anche una terza struttura, quella di via Sant’Anna, sempre di proprietà del comune di Giugliano, che lo stesso ente ha dichiarato più volte di voler mettere a disposizione ma che pure necessita di importanti lavori di rifacimento. E così, se dal punto di vista burocratico, il calvario scolastico del Marconi trova un epilogo felice quest’oggi in città Metropolitana, dal punto di vista logistico manca ancora qualche settimana per consentire agli studenti di sedersi tra i banchi della nuova sede.