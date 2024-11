Giugliano, sul marciapiede con l’auto per superare la chiusura di Corso Campano: resta bloccato

Non aveva una bici e neanche lo scooter. Ma un’auto di piccola cilindrata, una Fiat 600. E con quella ha cercato di aggirare il blocco stradale imposto dalla chiusura di corso Campano, in pieno centro, guidando sul marciapiede.

Giugliano, sul marciapiede con l’auto per superare la chiusura di Corso campano ma resta bloccato

L’insolita impresa automobilista in barba al codice della strada, però, è andata male: il guidatore della 600 è rimasto incastrato tra il muro di un’abitazione e il palo dell’illuminazione pubblica. Un incidente di percorso che l’ha costretto a desistere dal suo intento. Peccato però che, nel frattempo, la macchina ostruiva il passaggio e il marciapiede andava liberato. Soltanto l’intervento di alcuni passanti ha permesso di “disincastrare” il veicolo e consentire il ripristino del transito pedonale.

A segnalare l’episodio è stato l’attivista e avvocato Raffaele Pacilio sui social: “Mi sono ritrovato sul cammino una Fiat 600 sul marciapiedi al Corso Campano; il tizio aveva deciso di superare così il blocco stradale delle transenne – spiega il professionista -. Invitato a fare retromarcia non ha voluto assolutamente aderire. Le avevo viste proprio tutte? No, nella mia Città non vi è mai fine, lo show della sopraffazione è lo spettacolo quotidiano”.