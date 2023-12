Eseguito nell’ ex chiesa di San Rocco a Giugliano il concerto cameristico “Il Natale a Napoli” – Ensemble Cameristico Napoletano. Il concerto rientra nella calendarizzazione degli eventi destinati al natale giuglianese, forbito di kermesse, non ultimo il concerto di Lele Blade e Tony Tammaro del 22 dicembre.

Giugliano, successo per il concerto cameristico “Il Natale a Napoli”: domani l’esibizione di LDA

E tra villaggio di Babbo Natale, animazione dedicata ai più piccoli e musica per i giovani, l’attenzione dell’amministrazione comunale è rivolta anche al pubblico adulto mettendo in essere eventi come questo.

Una serata speciale anche per permettere di rivivere la chiesa di San Rocco, luogo chiuso da tempo a causa dei lavori di ristrutturazione. Insomma, il Natale visto secondo gli occhi dell’amministrazione Pirozzi non delude nessuno e adesso, per il 29 dicembre non resta che aprire di nuovo e porte i ragazzi con il concerto di LDA, prima di salutare il vecchio anno e dare il benvenuto al nuovo.