Dopo oltre un anno di chiusura, l’auditorium dell’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Giugliano in via Antica Giardini è stato ufficialmente restituito alla comunità scolastica. Questa mattina, alla presenza del sindaco Nicola Pirozzi, della dirigente scolastica Antonietta Damiano, dei consiglieri comunali e dell’assessore al ramo, si è svolto il taglio del nastro, segnando la conclusione dei lavori di riqualificazione avviati lo scorso settembre.

Giugliano, studenti e docenti dell’istituto Montalcini “riabbracciano” l’auditorium: inaugurazione con taglio del nastro

L’intervento, dal valore di 76mila euro, è stato realizzato grazie a un finanziamento di 100mila euro ottenuto dal Comune di Giugliano attraverso un bando della Città Metropolitana. Un investimento che ha permesso di restituire alla scuola uno spazio fondamentale per le attività didattiche e culturali, rimasto inaccessibile per troppo tempo. L’auditorium è stato inoltre benedetto da don Vincenzo Apicelli, parroco della chiesa di San Nicola, che ha rivolto un pensiero ai piccoli alunni e ai docenti, augurando che questo luogo possa essere un punto di riferimento per la crescita culturale dei bambini.