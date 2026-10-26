Giugliano, studenti dell’area nord in corteo contro il carovita e tagli alla scuola

Non si ferma la protesta degli studenti dell’area giuglianese. Stamane i licei Cartesio, De Carlo e gli istituti Minzoni, Marconi e Kant hanno preso parte a un corteo di protesta sulla scia di quanto accaduto già la scorsa settimana con le manifestazioni partite dagli autotrasportatori che poi a macchia d’olio si sono estese a varie categorie. I motivi alla base dell’iniziativa restano il carovita, il caro carburante, i tagli alla scuola e le condizioni degli istituti che in diversi casi hanno problemi legati a infiltrazioni, allagamenti, scarsa manutenzione.