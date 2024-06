Un’intensa operazione di controllo è stata effettuata ieri al campo rom di Via Carrafiello dalla Polizia Locale di Giugliano, in collaborazione con le pattuglie dell’Esercito impegnate nel progetto “Cabina di Regia di Terra dei Fuochi“. L’obiettivo è stato quello di intensificare i controlli e limitare le attività illegali che da tempo affliggono l’area.

Blitz nel campo rom di Via Carrafiello: Veicoli e tir sequestrati, denunce per rifiuti

Durante l’operazione, le forze dell’ordine hanno implementato un rigoroso blocco delle vie di accesso al campo, risultando nel sequestro di numerosi veicoli privi di assicurazione. Tra i beni sequestrati figura anche un intero tir con rimorchio, sottoposto a confisca a causa della mancanza dei necessari documenti legali per la circolazione su strada.

Un elemento saliente dell’operazione è stato il sequestro penale di un veicolo utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti. A seguito di questo ritrovamento, è stata presentata una denuncia alla autorità giudiziaria per la gestione illecita dei rifiuti. Un problema che continua a tormentare la regione e che rappresenta una seria minaccia sia per l’ambiente sia per la salute pubblica.

Queste azioni rientrano in un quadro più ampio di iniziative volte a contrastare i fenomeni di degrado e illegalità in una delle zone più critiche del territorio di Giugliano.

Le operazioni continueranno nei prossimi giorni con ulteriori controlli e la possibile estensione delle aree monitorate, come confermato dai rappresentanti delle forze dell’ordine.