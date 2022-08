È bastata un pò di pioggia per mandare in tilt il centro cittadino di Giugliano. Il temporale di qualche ora fa ha completamente allagato le strade rendendole impercorribili sia dalle auto che dei pedoni.

Giugliano, strade allagate dopo il temporale

La situazione più critica la stanno vivendo i residenti nella zona Monaci. Come testimoniano le immagini inviate alla nostra redazione, Via San Francesco d’Assisi è diventata un fiume in piena.

Tragedia sfiorata, invece, in via Verdi dove un cartellone pubblicitario è caduto sopra una vettura in sosta. Fortunatamente non risultano feriti.

Non meglio la situazione sui principali assi viari. L’enorme quantità di acqua caduta in pochi minuti ha completamente allagato tutte le strade. Disagi anche lungo l’Asse mediano e sulla circumvallazione esterna. Grosse pozzanghere hanno reso complicata la circolazione stradale; si registrano rallentamenti sia in direzione Napoli che in direzione Lago Patria

Non sono mancati i disagi dovuti anche all’interruzione della corrente elettrica. Un forte tuono, infatti, si è sentito tra Villaricca e Giugliano, provocando un blackout di qualche minuto.