GIUGLIANO. “La politica ha fatto tutto quello che poteva fare, ha messo le somme a disposizione, ha trovato le soluzioni tecniche ora siamo in attesa del progetto di impianto di illuminazione da parte di soggetti terzi e appena sarà terminato dopo pochi giorni inizieranno i lavori, siamo in dirittura d’arrivo ma bisogna rispettare i tempi tecnici che non dipendono dalla politica”. Così il sindaco Nicola Pirozzi durante la trasmissione Campania Oggi in onda su Teleclubitalia rispondendo a una domanda sullo stadio De Cristofaro.

Il Giugliano calcio, infatti, non ha potuto iniziare il campionato di serie C in casa allo stadio di Casacelle ma sta giocando ad Avellino. Questo crea ovviamente disagi alla squadra e ai tifosi che sono costretti a effettuare per ogni match una trasferta. Lo stadio necessita di lavori di adeguamento per la Lega Pro.

“Abbiamo ottenuto dei finanziamenti di rigenerazione urbana di 2 milioni di euro, e faremo la curva, e 1milione e 500mila euro dei fondi Pics – ha spiegato in diretta il sindaco -. Abbiamo messo a bilancio 500mila euro per videosorveglianza e impianto di illuminazione. La politica ha fatto tutto quello che poteva fare, ha messo le somme a disposizione, ha trovato le soluzioni tecniche ora siamo in attesa del progetto di impianto di illuminazione da parte di soggetti terzi e appena sarà terminato dopo pochi giorni inizieranno i lavori, siamo in dirittura d’arrivo ma bisogna rispettare i tempi tecnici che non dipendono dalla politica”.

Allo striscione dei tifosi con scritto “Pirozzi concretizza”, il primo cittadino replica così: “C’è la speranza che si giochi a Giugliano, lo stadio è stato ristrutturato 2-3 anni fa è mancata una visione prospettica di città, si è pensato a ristrutturare uno stadio non a norma per la Lega pro. Noi stiamo programmando per il futuro. Torneremo a giocare a Giugliano nel più breve tempo possibile perché per me il progetto doveva già essere concluso ma sono state riscontrate delle difformità ed è tornato indietro. Ora è un fatto solo di carattere tecnico, il sindaco non è incapace di programmare. Aspettiamo i tecnici che ci danno il progetto e facciamo i lavori perché le gare non bisogna farle”.