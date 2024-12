Giugliano, sporta querela da tre consiglieri contro “profili fake che diffamano amministrazione”

Abbiamo deciso di agire fermamente contro coloro che stanno da mesi deliberatamente tentando di infangare l’amministrazione comunale di Giugliano e la reputazione personale dei sottoscritti attraverso una rete di calunnie e diffamazioni. Abbiamo sporto formale querela alla Procura di Napoli nord presso la sede della Polizia Postale nei mesi scorsi.

Giugliano, tre consiglieri comunali sporgono querela: “Profili fake diffamano amministrazione”

Non è più tollerabile che le istituzioni vengano attaccate da chi non ha il coraggio di esporsi, preferendo nascondersi dietro l’anonimato dei social e di altri canali. Chi afferma la verità deve avere il coraggio di esporsi alla luce del sole e denunciare nelle sedi opportune, come la legge impone, con prove e fatti inconfutabili, oltre ogni ragionevole dubbio, invece di nascondersi dietro social e lettere anonime.

Abbiamo riscontrato una serie di gravi diffamazioni e calunnie diffuse attraverso una rete di falsi profili online. Da tempo, tali account stanno cercando deliberatamente di destabilizzare e infangare il lavoro dell’Amministrazione, diffondendo menzogne e insulti per minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. E’ evidente che queste azioni vengono messe in atto solo per fare pressione e tentare di manipolare l’opinione pubblica con l’obiettivo di ottenere il controllo sulla città.

Ci sono forti sospetti che dietro questi profili si celino persone che hanno scelto di vendicarsi del loro fallimento utilizzando mezzi vili e sleali, anziché affrontare il dibattito politico in maniera aperta e civile. I profili in questione, ma anche chi riposta, commenta tali argomenti e invia a questi profili foto, video e notizie false, che con codardia seminano odio e menzogne, non resteranno impuniti. Ogni parola diffamatoria sarà pesata e chi ha seminato odio e falsità ne subirà le conseguenze, senza sconti. La verità emergerà e chi ha creduto di poter sfuggire alla giustizia dovrà risponderne nelle sedi opportune.

Ribadiamo che questi atti di diffamazione non fermeranno il nostro impegno, né quello dell’amministrazione comunale. La giustizia farà il suo corso e presto sarà fatta piena luce su chi orchestra queste campagne di odio e discredito.

Assessore Rosa Verde

Consigliere Rosario Ragosta

Consigliere Salvatore D’Agostino