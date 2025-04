Un’operazione dei Carabinieri della stazione di Villaricca, guidati dal comandante Pietro Amati, ha portato all’arresto di un 50enne di Mugnano sorpreso a spacciare cocaina nei pressi dell’ospedale di Giugliano, al confine con Villaricca.

Giugliano, spaccio di droga nei pressi dell’ospedale: in manette 50enne di Mugnano

L’intervento è scattato in seguito a una segnalazione dei cittadini, che avevano notato movimenti sospetti. I militari hanno sorpreso l’uomo mentre cedeva una dose di cocaina a un acquirente. Fermato e perquisito, è stato trovato in possesso di circa 20 dosi della sostanza stupefacente, pronte per essere vendute.

Il 50enne è stato arrestato con l’accusa di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini proseguono per verificare eventuali legami con altre attività illecite nella zona.