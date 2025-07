Giugliano, sospesi lavori su via Lago Patria: “Progetto da rivedere con rotonde, semafori e attraversamenti pedonali”

Giugliano. Stop ai lavori su via Lago Patria. L’ha annunciato il sindaco Diego D’Alterio nel corso dell’incontro con una delegazione dei cittadini della zona, che avevano protocollato una richiesta, insieme ai consiglieri comunali Luigi Guarino e Imma Bianco. L’improvvisa chiusura dei varchi per l’inversione di marcia lungo la strada che porta al mare, nell’ambito del cosiddetto progetto Strade Nato, aveva fatto preoccupare commercianti e residenti della zona, costretti ad un lungo giro in un periodo già molto trafficato verso la zona dei lidi. Il primo cittadino ha chiesto quindi una revisione del progetto. Oltre alle rotonde, ci saranno quindi semafori e attraversamenti pedonali per una viabilità più sicura. Ma si partirà alla fine della stagione estiva.

VIDEO: