Buone notizie per commercianti e residenti di via Colonne e via Appia. Da stamattina 8 dicembre e fino al prossimo 8 gennaio è stato riaperta la circolazione in ambo i sensi. Così come stabilito in seguito a una riunione tra tecnici e i sindaci delle tre città coinvolte (Giugliano, Melito e Sant’Antimo), le aree oggetto di lavori vedranno chiusi provvisoriamente i cantieri per tutto il periodo delle festività natalizie, così da permettere ai commercianti migliori condizioni lavorative in un mese cruciale.

La notizia è stata naturalmente accolta con grande gioia dai negozianti che da mesi lamentavano perdita di guadagni a causa del traffico che scoraggiava i clienti. L’area era stata inoltre interessata da una serie di rapine. Nulla da fare per il momento, invece, per l’area di via Colonne che insiste nel comune di Melito. Ieri parte della strada è stata asfaltata, ma la stessa resta ancora chiusa in un tratto. Anche qui, però, con l’arrivo di un nuovo semaforo: la situazione dovrebbe migliorare nel giro di pochi giorni.