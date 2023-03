Rubinetto a secco a Giugliano. A partire da lunedì, 6 marzo, è prevista la sospensione idrica in alcune zone della Terza città della Campania, a causa dei lavori di ammodernamento e potenziamento della Metro Campania Nord-Est e dello spostamento dell’acquedotto presente tra via Colonne e via Appia.

Giugliano, sospensione idrica: quando e dove mancherà l’acqua

“Nella giornata di lunedì 6 marzo 2023, dalle ore 8 alle 22, salvo imprevisti, sarà sospesa l’erogazione idrica delle utenze alimentate dal punto di presa dall’Acquedotto della Campania Occidentale (A.C.O.) ubicato in via Appia”, si legge in una nota diffusa dal Comune di Giugliano.

Le utenze interessate dalla sospensione idrica sono quelle ubicate a ridosso delle seguenti strade: via Appia, via Colonne e traverse; via G.B Vico (traversa Commissariato Polizia di Stato); via San Vito e traverse; via Giardini e traverse; via Gianfelice e traverse; via Santa Caterina da Siena e traverse; via Spazzilli e traverse; eventuali zone limitrofe alle citate vie per effetto di scompensi della pressione idraulica. “I cittadini abitanti in dette strade – avvisa il Comune – sono invitati a premunirsi di scorte/o rifornimenti di emergenza”.