Drammatico incidente poco prima dell’alba in via Domitiana, nel territorio di Giugliano, all’altezza del civico 99. Una Smart Fortwo con a bordo una famiglia di quattro persone – una coppia e le loro due figlie – si è ribaltata per ragioni ancora da accertare. Il bilancio è gravissimo: una bambina di appena otto anni ha perso la vita a causa dell’impatto. Feriti, invece, gli altri familiari.

Giugliano, Smart con a bordo 4 persone si ribalta sulla Domitiana: morta una bimba

La sorella maggiore, di 16 anni, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Pozzuoli, dove è in cura per sospette fratture. Anche la madre delle due ragazze è stata ricoverata nello stesso ospedale, attualmente sotto osservazione. L’uomo alla guida, presumibilmente il padre, ha riportato solo qualche escoriazione.

Il tratto di strada interessato dall’incidente è stato temporaneamente chiuso al traffico per permettere ai soccorritori di intervenire e ai Carabinieri di effettuare i rilievi necessari per chiarire la dinamica del sinistro.