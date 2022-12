“Domani protocollerò le dimissioni da consigliere e avremo modo di poter dire di aver dato seguito a quanto detto in campagna elettorale”. Così Giuseppe Pietro Maisto, ex candidato sindaco del centrodestra e consigliere di minoranza a Giugliano, intervenuto nel corso della trasmissione “Campania Oggi” di Teleclubitalia, in onda sul canale 77.

Giugliano, si dimette dal consiglio Giuseppe Pietro Maisto

Maisto ha annunciato di rassegnare le dimissioni dalla carica di consigliere perché è “giusto dare spazio ad altri. Il mio ruolo di di candidato è superato. Ho dato una mano nel ballottaggio a Pirozzi, ora bisogna portare a compimento la programmazione di questi due anni”, ha dichiarato.

“Oggi voglio stare più tranquillo. Dove c’è da dare un consiglio, sono sempre pronto ma credo che abbiamo attualmente dei consiglieri capaci – ha aggiunto il consigliere di opposizione durante la trasmissione “Campania Oggi” -. Quindi sono molto fiducioso verso di loro. Per questo ritengo che non debbano essere seguiti da me”.