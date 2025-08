Giugliano, si chiude il cerchio sulla giunta: D’Alterio sceglie gli assessori. Domani la nomina

Si chiude il cerchio dopo mesi di stallo e trattative. Questa mattina il sindaco di Giugliano, Diego D’Alterio, ha ufficializzato la giunta che guiderà con lui la terza città della Campania per i prossimi cinque anni. Domani i decreti di nomina.

Giugliano, si chiude il cerchio sulla giunta: il sindaco D’Alterio sceglie gli assessori

Dopo le rinunce di Elisabetta Garzo, già presidente del Tribunale di Napoli, e Concetta De Vivo, dirigente Inps, il Partito Democratico ha puntato su Caterina Pennacchio, ex dirigente scolastica, sull’avvocato Marco Sepe e su Raffaella Di Nardo.

Gli altri tasselli della squadra di governo sono Paolo Russo per Azione, Alfonso Sequino per Italia Viva, Francesco Casillo per la lista Guarino, Bianca Perna e Gennaro Guarino per Giugliano Democratica. Manca solo la casella del Comitato civico Costiera, dove si vocifera il nome di una donna.