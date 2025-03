Giugliano, Municipale sgombera mini accampamento rom nei pressi del mercato ortofrutticolo

Operazione della Polizia Municipale di Giugliano guidata dal comandante De Simone. I caschi bianchi sono intervenuti per sgomberare un mini accampamento rom sorto su suolo pubblico, nei pressi del Mercato Ortofrutticolo. L’intervento è scaturito a seguito di diverse segnalazioni da parte dei cittadini.

Giugliano, sgomberato mini accampamento rom nei pressi

Durante l’operazione sono stati sequestrati tre veicoli Fiat Ducato: due per mancanza di copertura assicurativa e uno per fermo amministrativo e mancata revisione periodica, già soggetto a un precedente provvedimento di fermo. In totale sono state elevate sanzioni amministrative pari a 3.716 euro.

Circa una dozzina le persone presenti nell’accampamento, che dopo un’iniziale resistenza si sono allontanate senza opporre resistenza. Nei prossimi giorni verranno rimossi anche i rifiuti accumulati nell’area.

Sempre nella stessa giornata, in un’altra zona della città, la Polizia Municipale ha sequestrato un autocarro di una nota compagnia di trasporto nazionale, privo di copertura assicurativa. L’autista è stato sanzionato per guida in controsenso e sottoposto al ritiro cautelativo della patente in attesa dei risultati dell’alcol test.