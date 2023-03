Lascia la maggioranza la consigliera Caterina Sestile, candidata con Poziello e poi passata con Pirozzi nelle file di Azione dopo un breve flirt con il Movimento Cinque Stelle.

Giugliano, Sestile lascia la maggioranza: “Amministrazione senza una guida”

Sestile ha duramente attaccato il primo cittadino della Terza città della Campania ricordando quelli che a suo dire sono i fallimenti dell’amministrazione, come la vicenda del Marconi e lo Stadio.

“Giugliano ha una guida che non incide, non riesce a dare un indirizzo politico ma vuole qui in consiglio solo “yes man”, non vuole esseri pensanti”, ha tuonato in aula la consigliera, poi la stoccata ai suoi compagni di partito: “Resto in Azione ma vado all’opposizione e perciò invito anche gli altri consiglieri di Azione a valutare la loro permanenza in maggioranza”. Una situazione particolare, quella degli uomini di Calenda a Giugliano, che ha ad oggi due consiglieri in opposizione, Sestile e Porcelli (anche se quest’ultimo mai riconosciuto dal direttivo cittadino), e uno in maggioranza: Ragosta.