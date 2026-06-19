Giugliano. Truffa ad un’anziana con tecnica del “figlio arrestato”

Ancora una truffa ai danni di un’anziana nel Napoletano. Questa volta è accaduto a Giugliano, dove una donna è stata raggirata con la ormai nota tecnica del falso parente in difficoltà.

La vittima ha ricevuto una telefonata da un ragazzo che si è presentato come suo nipote. Con voce agitata le ha raccontato che il padre, cioè il figlio della donna, era stato arrestato e che per evitare conseguenze più gravi sarebbe stato necessario consegnare immediatamente denaro e oggetti di valore a un avvocato che di lì a poco sarebbe arrivato a casa.

Spaventata e convinta che il proprio figlio fosse davvero nei guai, l’anziana ha aperto la porta al truffatore e gli ha consegnato contanti e gioielli custoditi nell’abitazione.

Solo dopo si è resa conto di essere stata vittima di un raggiro. Sull’episodio sono in corso le indagini delle forze dell’ordine, che continuano a raccomandare la massima prudenza e a non consegnare mai denaro o preziosi a sconosciuti.