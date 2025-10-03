Giugliano, Serena Barbato agli Europei Under 15: un traguardo storico per la “Boxe Gladiator”

Giugliano in Campania. L’ASD Boxe Gladiator Giugliano è orgogliosa di annunciare che la giovane atleta Serena Barbato, attualmente in forza al nostro team, è stata convocata per partecipare ai Campionati Europei Under 15 Femminili, in programma dal 16 al 26 ottobre 2025 a Budva, in Montenegro. Si tratta di un risultato senza precedenti per la nostra società sportiva: mai prima d’ora un’atleta donna di Giugliano aveva raggiunto il traguardo di rappresentare l’Italia in una competizione europea di pugilato. Un primato che riempie d’orgoglio non solo la nostra palestra, ma l’intera comunità giuglianese.

L’impresa di Serena Barbato assume un significato ancora più rilevante se si considera che nessun pugile giuglianese partecipava a un torneo europeo dai tempi del leggendario Biagio Chianese, che conquistò la medaglia di bronzo agli Europei del 1987. Con determinazione, talento e spirito di sacrificio, Serena incarna i valori dello sport e dell’impegno giovanile, diventando un simbolo di ispirazione per le nuove generazioni del nostro territorio. Per la Boxe Gladiator Giugliano, questo traguardo rappresenta un punto di partenza verso nuovi orizzonti di crescita sportiva e sociale.

COMUNICATO STAMPA