Ancora Polizia Municipale in azione a Giugliano, in particolare sulla fascia costiera. Nel mirino dei caschi bianchi guidati dal capitano Emiliano Nacar abusi edilizi e violazioni del codice della strada.

Giugliano, ancora Polizia Municipale in azione: sequestrato complesso edilizio a Lago Patria

A Lago Patria, il nucleo di polizia edilizia ha messo sotto sequestro un complesso edilizio costruito in violazione del piano casa, con volumetrie eccessive rispetto ai limiti consentiti dalle normative. Allo stesso tempo, il nucleo ambiente ed amministrativo ha denunciato un centro fisioterapico per lo smaltimento abusivo di rifiuti nelle fogne.

Sanzioni per 15mila euro

I controlli sui permessi edilizi sono ancora in corso e potrebbero portare ad ulteriori sequestri. Durante la stessa giornata, sono stati istituiti posti di blocco in vari punti della città, con decine di veicoli fermati e trenta sanzioni comminate.

È preoccupante il numero di veicoli fermati privi di assicurazione, che costituisce circa il trenta per cento del totale, così come il numero di veicoli senza revisione. Al termine dei controlli, sono stati sequestrati e ritirati dalla circolazione. Inoltre, sono stati posti i sigilli a due furgoni per intestazione fittizia e sono state emesse sanzioni per un totale di 15mila euro.