Giugliano, sequestrato affittacamere per abusi: 4 persone nei guai e multa da 660 euro

Giornate intense per la Polizia Municipale di Giugliano in Campania, impegnata in una serie di operazioni contro abusi edilizi e furti d’acqua nel territorio. In un primo caso, una donna di 51 anni è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria. In qualità di custode giudiziaria di un immobile già soggetto a provvedimenti per abuso edilizio, ha realizzato abusivamente un appartamento composto da cucina, due camere da letto e bagno.

Giugliano, sequestrato affittacamere per abusi edilizi: 4 persone denunciate e multa da 660 euro

Un secondo intervento è avvenuto nella zona di Lago Patria, sulla fascia costiera, dove i caschi bianchi guidati dal capitano De Simone hanno sottoposto a sequestro preventivo due strutture adibite ad affittacamere. Sebbene formalmente autonome, le strutture risultavano comunicanti e facenti parte dello stesso edificio.

Il complesso comprendeva 14 camere finemente rifinite, con vasche idromassaggio, oltre a seminterrato e terrazzi. Quattro persone sono state denunciate: il gestore della struttura, un uomo di 40 anni, per abusi edilizi in un’area soggetta a vincoli paesaggistici e archeologici, insieme ai due proprietari, di 61 e 56 anni, e a un tecnico di 60 anni, accusato di aver presentato documentazione falsa al Comune. Inoltre, il gestore è stato multato per aver superato la capacità ricettiva dichiarata: la struttura era autorizzata per 12 posti letto, ma ne ospitava 14, con una sanzione di 666 euro.

Allaccio abusivo alla rete idrica

In un altro intervento, la Polizia Municipale ha scoperto un allaccio abusivo alla rete idrica comunale da parte di un parco residenziale. Gli accertamenti effettuati da una ditta specializzata hanno confermato il furto d’acqua, determinato dall’assenza di misuratori. L’amministratore del parco è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. Infine, tre persone di 75, 73 e 55 anni sono state deferite all’autorità giudiziaria per non aver ottemperato all’ordine di messa in sicurezza di un fabbricato, che rischiava di compromettere l’incolumità pubblica e privata, portandolo a uno stato di degrado e rovina.