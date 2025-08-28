Giugliano, sequestrati due veicoli: uno contromano e intestato a società di Trento

Nell’ambito del piano ministeriale “Terra dei Fuochi”, coordinato dalla Prefettura di Napoli, proseguono i controlli straordinari della Polizia Locale di Giugliano, con particolare attenzione alle aree limitrofe ai campi rom.

Giugliano, controlli nella Terra dei Fuochi: sequestrati due veicoli, uno intestato a società di Trento

In via Carafiello, durante un posto di blocco, una Fiat Doblo con logo di una società di soccorso stradale ha tentato la fuga. Dopo un inseguimento di circa due chilometri, gli agenti hanno fermato il mezzo: alla guida una donna rom di 35 anni, incinta, senza patente e con veicolo privo di assicurazione e revisione dal 2020. L’auto è stata sequestrata e le sanzioni superano i 6mila euro.

Un secondo episodio si è verificato in via San Francesco a Patria, nei pressi di Ponte Riccio: una Fiat bravo, anch’essa senza copertura assicurativa, è stato notato mentre circolava contromano. Bloccato dagli agenti, il conducente – di origine straniera – è riuscito a fuggire a piedi. Il veicolo è risultato intestato ad una società di Trento. Anche in questo caso è stato sottoposto a sequestro.

“L’esistenza di persone compiacenti e delle cosiddette “teste di legno” consentono a chiunque di avere nella loro disponibilità diversi veicoli, senza alcun titolo abilitante, utilizzati per le più diverse condotte illecite, compreso l’illecito smaltimento di rifiuti, soprattutto quando si hanno a disposizione furgonati e autocarri”, dichiara il comandante della Polizia locale, Luigi De Simone, che annuncia nuovi controlli nei prossimi giorni “al fine di dare dignità al nostro vasto territorio e stanare persone senza scrupoli”.