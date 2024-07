Non si fermano i controlli della polizia locale di Giugliano con le altre forze dell’ordine e con Esercito della Cabina di Regia della Terra dei Fuochi istituita presso la Prefettura. Blindato il campo rom di via Carrafiello. Altri sei veicoli sequestrati.

Giugliano, sequestrati altri sei veicoli senza assicurazione al campo rom: per ritorsione i residenti appiccano rogo

I caschi bianchi guidati dal tenente colonnello Emiliano Nacar hanno sottoposto a controllo trenta veicoli. Sei sono finiti sotto sequestro perché privi della assicurazione obbligatoria. Ancora una volta, però, come risposta ai controlli, è scoppiato il terzo rogo nel campo rom di via Carrafiello in quattro giorni.

“La metodica è sempre la stessa – dichiara il comandante Nacar – i roghi vengono appiccati nel pomeriggio dopo 8 ore di controlli continui per farci allontanare dal luogo.

Non lo faremo, anzi intensificheremo i controlli contro questa forma di illegalità”.