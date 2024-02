C’è il bilancio dei controlli effettuati questa mattina dagli agenti della Polizia Municipale in centro a Giugliano. Tante le irregolarità emerse. Su 27 veicoli controllati sono tanti quelli senza revisione o senza copertura assicurativa.

Giugliano. Senza patente, senza assicurazione o senza revisione: multe per 25mila euro

A condurre gli accertamenti gli uomini del maggiore Emiliano Nacar, insediatosi lo scorso 16 febbraio. Ben 8 gli automobilisti che non avevano effettuato la revisione del veicolo. Sono 6 quelli fermati in piazza Annunziata senza assicurazione. Sono invece 3 quelli che guidavano addirittura senza patente e 2 con patente scaduta (non rinnovata).

I casi più gravi riguardano infine un automobilista che conduceva un veicolo sottoposto a fermo amministrativo e un altro alla guida di un veicolo già sottoposto a sospensione amministrativa. In totale sono state elevate contravvenzione per un totale di 25 e 800 euro.