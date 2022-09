GIUGLIANO. Tra i vari disagi che si registrano in questa giornata elettorale, questa sera c’è anche un seggio senza energia elettrica.

Giugliano, seggio senza energia elettrica

Accade alla succursale del I circolo didattico, plesso Ippolito Nievo, dove da oltre mezz’ora è venuta a mancare l’energia elettrica. E così per consentire comunque le operazioni di voto presidenti di seggio, scrutatori ed elettori stanno votando al “lume” delle torce.

Smartphone alla mano con torcia accesa e così stanno procedendo le operazioni. Diverse le lamentele degli elettori che si stanno recando in questi minuti al seggio, visto che è migliorata anche la condizione meteo.

Un disagio che si aggiunge ai tanti che si sono registrati da questa mattina tra Giugliano e dintorni a causa delle forti piogge. Mancanza di energia elettrica si è registrata anche stamane al plesso di via Bartolo Longo per qualche ora. Seggio che però è risultato irraggiungibile per molti elettori visto che le strade adiacenti era impraticabili perché divenute fiumi in piena. Stessa situazione anche per il plesso don Salvatore Vitale per via Madonna del Pantano.