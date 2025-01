Nell’ambito delle operazioni di contrasto all’abbandono illecito di rifiuti, gli agenti della Polizia Locale di Giugliano hanno sequestrato e distrutto un autocarro utilizzato per lo smaltimento illegale di materiali inerti nella zona di Lago Patria.

Giugliano, scoperto svuota cantine abusivo: sversava rifiuti a Lago Patria

Il mezzo era guidato da un uomo di 45 anni, residente in un comune limitrofo, già noto alle forze dell’ordine per episodi simili. Durante i controlli, l’autocarro è stato sorpreso a scaricare una grossa quantità di rifiuti in un’area non autorizzata. L’uomo è stato denunciato per smaltimento illecito e il veicolo è stato confiscato e distrutto su disposizione dell’autorità giudiziaria.

Dagli accertamenti, è emerso che l’uomo avrebbe utilizzato lo stesso mezzo in altre occasioni, simulando una vendita del veicolo e continuando poi a operare con targhe falsificate o noleggiando mezzi di copertura. L’operazione è stata possibile grazie agli agenti della Municipale, coordinati dal comandante Luigi De Simone, che hanno monitorato attentamente la zona, individuando il responsabile e mettendo fine alle attività illecite.