Lamiere di alluminio come pareti assicuravano quell’effetto serra necessario ad essiccare in fretta i germogli di cannabis, posizionati su filari di spago in modo da favorire il filtraggio dell’aria. Poi tavole di legno coperte da reti verdi per l’ultima fase del trattamento dell’erba, appena prima del confezionamento.

Giugliano, scoperta piantagione di marijuana in un terreno: nei guai un 62enne

I carabinieri della stazione di Licola hanno scoperto una piantagione di marijuana in un terreno, situato all’altezza di via Madonna del Pantano, a Giugliano. Arrestato per produzione e detenzione di stupefacente, il proprietario del fondo, un incensurato di 62 anni.

632 le piante estirpate e distrutte, 150 i chili di marijuana già essiccati posti in sequestro. Recuperati anche ventilatori, cesoie, un generatore di corrente utilizzati per la coltivazione. Il 62enne è ora in carcere, in attesa di giudizio.

Controlli a Giugliano

L’ultima operazione risale a pochi giorni fa, a Giugliano, in via Casacelle. I Carabinieri hanno effettuato un censimento-monitoraggio nelle cosiddette “stecche pesanti”, lì dove sono stati identificati gli occupanti delle palazzine. I controlli sono stati condotti insieme a funzionari dell’Amministrazione comunale giuglianese. Dei 12 appartamenti che compongono lo stabile, 2 sono risultati occupati senza alcun titolo. Denunciati i residenti per invasione di terreni ed edifici. Uno di loro dovrà rispondere anche di minacce e ingiurie nei confronti del funzionario comunale, attaccato durante il censimento.