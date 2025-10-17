Una montagna di rifiuti che avrebbe potuto riempire due piscine olimpioniche. Per smaltirli servirebbero più di 600 camion, una colonna lunga oltre 2 chilometri. Sequestro dei Carabinieri, 1 arresto e una denuncia.

Giugliano, scoperta e sequestrata maxi-discarica abusiva: “Avrebbe riempito 600 camion”

I Carabinieri della Stazione di Giugliano in Campania, insieme a quelli del Nucleo Forestale di Pozzuoli, hanno individuato e sequestrato una vasta area privata adibita a discarica abusiva. I militari dell’Arma hanno accertato che nella frazione di Varcaturo, in un’area di circa 1500 metri quadrati, era stata allestita senza autorizzazione un’area di stoccaggio di rifiuti di ogni genere. Sul terreno, senza filtri che limitassero la percolazione nelle falde, erano accatastati circa 4500 metri cubi di rifiuti. Imbarcazioni in disuso non bonificate, parti meccaniche, plastica, metalli e materiali edili pericolosi.

Una quantità impressionante di materiale, l’equivalente di oltre 600 camion pieni di scarti. In termini di volume, i rifiuti avrebbero potuto riempire fino al soffitto un intero edificio di 5 piani o due piscine olimpioniche. Le verifiche sono state estese a un vicino deposito nautico, riconducibile allo stesso nucleo familiare. All’interno del fondo, di circa 4mila m2, un seconda discarica di rifiuti anche pericolosi. L’uomo responsabile dell’area è stato arrestato per gestione illecita di rifiuti e poi sottoposto ai domiciliari. La figlia è stata invece denunciata a piede libero per abbandono di rifiuti pericolosi. L’intera area è stata posta sotto sequestro. Le indagini proseguono per accertare la provenienza dei materiali.