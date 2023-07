La comunità di Giugliano è sconvolta per la morte improvvisa di Camillo Petito. A rendere nota la prematura scomparsa del giovane è il gruppo Facebook “Giuglianesi Orgogliosi”.

Giugliano sconvolta per la morte improvvisa di Camillo: “Hai lasciato un grande vuoto”

L’uomo, dopo la mattinata di lavoro, sarebbe rientrato a casa perché non si sentiva molto bene. Dopo qualche ora sarebbe sopraggiunta la morte improvvisa. Una tragedia che ha scioccato parenti, amici e quanti lo conoscevano. Camillo era molto noto in città anche grazie al suo lavoro come salumiere.

La drammatica notizia ha fatto rapidamente il giro della città e dei social. In pochi minuti il web è stato inondato di messaggi di cordoglio. L’uomo, sposato dal 2018, lascia la moglie e un bimbo di 4 anni.