La Viterbese elimina il Giugliano dalla Coppa Italia. E’ terminata 2-1 la sfida del secondo turno che si è disputata allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo. I tigrotti salutano la competizione provandoci fino alla fine e terminano la partita in 9 uomini. Ora subito testa al campionato, domenica alle 14.30 al Partenio di Avellino c’è il derby con la Juve Stabia.

Viterbese-Giugliano

Inizia la gara. Al 2′ buona azione per gli ospiti, conclusione alta di Nocciolini. Al 7′ occasione Giugliano con Ghisolfi, para Bisogno. Al 18′ sinistro dalla distanza di Volpicelli, bravo Viscovo. Sull’angolo seguente vantaggio della squadra di casa con un colpo di testa di Andreis. Al 25′ ci prova Lucas, palla di poco fuori. Un minuto più tardi ci prova De Rosa, blocca l’estremo difensore di casa. Al 30′ raddoppio Viterbese con un’ azione personale di Simonelli. Al 48′ è Gomez di sinistro a sfiorare la rete. Termina il primo tempo con il risultato di 2-0.

Inizia il secondo tempo. Al 2’azione personale del neo entrato Di Dio che viene atterrato in area, per l’arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Rizzo che sigla la rete. Al 6′ sinistro di De Rosa, blocca Bisogno. Due minuti più tardi ancora la squadra di Di Napoli vicina al pareggio con Nocciolini. Il Giugliano spinge alla ricerca del pareggio. Al 25′ destro di Megelaitis, palla alta. Al 40′ ospiti in dieci uomini per l’espulsione di De Rosa. Cinque minuti più tardi espulso Berman, Giugliano in nove uomini. Termina la gara con il risultato di 2-1.

Viterbese: Bisogno, Santoni, Volpicelli (16’st Polidori), Semnzato, Riggio, Di Cairano (27’st Mungo), Pavlev (16’st Nesta), Manarelli, Andreis (1’st Megelaitis) D’Uffizi, Simonelli (36’st Mbaye). A disposizione: Chicarello, Sorrini, Aromatario, Rodio, Marengo, Meola. Allenatore: Giacomo Filippi

Giugliano: Viscovo, Berman, D’Alessio, Felippe, De Rosa, Rizzo, Scanagatta (41’st Ceparano), Rondinella (1’st Di Dio), Ghisolfi (1’st Gomez), Nocciolini (30’st Mazzucchiello), Kyeremateng (15’st Poziello Raffaele). A disposizione: Belardo, Aruta, De Lucia, De Francesco. Allenatore: Raffaele Di Napoli.

Marcatori: 19’pt Andreis (V); 30’pt Simonelli (V); 3’st Rizzo (G).

Ammoniti: 16’pt Andreis (V); 27’pt Scanagatta (G); 30’pt Berman (G); 33’pt Rizzo (G); 34’pt Rondinella (G); 36’pt De Rosa (G); 40’st De Rosa (G); 43’st D’Alessio (G)

Espulsi: 40’st De Rosa (G); 45’st Berman (G)

Recupero: 1’pt; 4’st.