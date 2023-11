Ha approfittato che la vittima stesse sostituendo lo pneumatico forato e, con un gesto fulmineo, ha aperto la portiera dell’auto e gli ha sfilato il borsello, probabilmente contenente contanti ed effetti personali. Un episodio increscioso, e prontamente denunciato ai Carabinieri, si è verificato questa mattina all’esterno di un supermercato, a Varcaturo, frazione di Giugliano, in provincia di Napoli.

Giugliano, ladro entra in azione mentre vittima cambia pneumatico e gli porta via borsello

A denunciare l’ennesimo furto in fascia costiera una residente attraverso un post su Facebook, con tanto di video. Il filmato in questione è stato registrato dalla telecamere presenti in zona che mostrano chiaramente le fasi del raid.

Dal video, si vede il malcapitato intento a riparare e a sostituire lo pneumatico anteriore della sua vettura parcheggiata negli appositi stalli. Ad un tratto, da dietro, sbuca una Fiat Panda di colore chiaro.

Il furfante scende dal lato passeggero, mentre il complice lo attende nell’abitacolo, e si avvicina con fare circospetto all’utilitaria presa di mira. Si guarda intorno, poi entra in azione: attraversa la strada, apre velocemente la portiera dal lato guidatore e poi sottrae il borsello dell’uomo che, impegnato a sostituire la gomma, non si accorge di nulla. Solo in un secondo momento si renderà conto che qualcuno gli ha rubato gli effetti personali. L’episodio è stato poi denunciato ai Carabinieri della locale tenenza.

Non è la prima volta che lungo la fascia costiera giuglianese si verificano eventi simili: furti e rapine, infatti, vengono denunciati costantemente da cittadini e commercianti che lamentano scarsa sicurezza in città, richiedendo maggiori e serrati controlli.

