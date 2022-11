Un brutto incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, sabato 26 novembre, sulla circumvallazione esterna nei pressi della cosiddetta rotonda della Guardia di Finanza, a Giugliano.

Giugliano, schianto sul “doppio senso”: auto contro palo della luce

Il conducente di una Lancia Y di colore grigio si è schiantato contro un palo dell’illuminazione cittadina, dopo aver per il controllo della vettura. Le cause sono ancora in fase di accertamento, complice sicuramente l’asfalto bagnato dalle piogge di queste ore.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi per rimuovere l’auto rimasta incastrata sullo spartitraffico che separa le due carreggiate. Il conducente non avrebbe riportato gravi ferite. Il traffico ha subito diversi rallentamenti in direzione Giugliano centro.