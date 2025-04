Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi all’incrocio tra via San Rocco e via Concezione, a Giugliano, proprio davanti al cancello d’ingresso della scuola “San Rocco”. Coinvolte due auto: una Volkswagen Golf di colore bianco, guidata da un ragazzo di Qualiano, e una Lancia Ypsilon condotta da una donna.

Giugliano, schianto all’incrocio tra via San Rocco e via Concezione: donna in ambulanza

Secondo una prima ricostruzione, il conducente della Golf non avrebbe rispettato lo stop provenendo da via San Rocco, impattando violentemente contro l’altra vettura che stava transitando lungo via Concezione. La donna alla guida della Ypsilon è stata soccorsa e trasferita in ambulanza: le sue condizioni non sarebbero gravi. Illeso, invece, il giovane al volante della Golf.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi e la rimozione dei veicoli coinvolti. Sul posto la Polizia locale per accertare la dinamica e gestire la viabilità, e un’ambulanza del 118. Disagi per gli automobilisti e per i genitori in transito verso l’ingresso della scuola.