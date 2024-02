Curioso furto quello verificatosi in via Ripuaria, a Varcaturo. Un uomo in pieno giorno ha sradicato un distributore per palline di plastica, di quelle destinate ai bambini, l’ha caricato nel portabagli della sua auto e poi è scappato via. Peccato che a incastrarlo c’era la telecamera.

Giugliano, scende da un macchinone Bmw: ruba distributore di palline e scappa

Come mostra il video ripreso dalle telecamere di videosorveglianza e condiviso dai social, il malvivente si aggira con aria circospetta lungo il marciapiede. Poi sceglie il momento giusto ed entra in azione: afferra il dispenser con entrambe le mani e lo porta nella sua macchina: un Bmw X3 dal valore di decine di migliaia di euro. A quel punto sale in auto e va via con il maltolto.

Il furto è avvenuto in pieno giorno, all’esterno di un noto panificio. Il titolare dell’attività commerciale ha tra l’altro dichiarato, nel video apparso sui social, di conoscere il ladro che ha commesso il raid. Surreale che il proprietario di un veicolo di fascia alta, un SUV Bmw, abbia portato via un dispenser contenente palline di plastica per bambini dal valore di poche decine di euro. Non è chiaro se sia stata sporta denuncia.