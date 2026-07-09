Non è più con noi Carlo Russo, per anni primario di Chirurgia dell’ospedale San Giuliano di Giugliano. “Il Professore”, come in tanti amavano chiamarlo, si è spento ieri dopo aver combattuto con tenacia, per anni, contro la malattia.

Giugliano saluta Carlo Russo, decano dei chirurghi della città

Figlio di Caterina De Rosa e Raffaele Russo, dopo aver concluso il servizio militare si era laureato in Medicina, intraprendendo fin da subito la carriera sanitaria. Esempio di assoluta dedizione al lavoro, era considerato uno dei medici più stimati della città di Giugliano.

Innumerevoli le vite salvate grazie alla sua competenza, alla sua esperienza e alle sue straordinarie capacità professionali. Lascia i figli Raffaele, Caterina e Annetta e un vuoto incolmabile in quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di apprezzarne le qualità di medico, di uomo e di padre.

I funerali si terranno venerdì 10 alle ore 16 nella chiesa di Santa Sofia. Dalle 15.30 sarà possibile porgergli l’ultimo saluto. Con lui Giugliano perde uno dei rappresentanti più autorevoli della propria storia sanitaria e uno dei professionisti che, con il suo lavoro, ha contribuito in maniera significativa alla crescita della medicina cittadina.