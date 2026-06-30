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Puc, scontro tra sindaco e Iovinella

E’ l’imminente adozione del puc a riscaldare gli animi del consiglio comunale a Giugliano. Oggi è l’ultimo giorno utile per adottare lo schema del piano urbanistico comunale in giunta e per questo è andato in scena uno scontro in aula tra il sindaco D’Alterio e il consigliere di minornaza Francesco Iovinella. Quest’ultimo ha tacciato l’amministrazione di prnedere decisioni a porte chiuse non coinvolgendo la minornaza. Accusa respinta dal primo cittadino.

In aula D’Alterio ha replicato agli attacchi ma in quel momnento la minornaza ha abbandonato l’assise.

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