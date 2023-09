In corso la demolizione di un edificio abusivo in via Pagliaio del Monaco a Giugliano, al confine con il comune di Parete, ricadente in un terreno agricolo non edificabile. Si tratta di un capannone di circa 240 metri quadri realizzato senza alcuna autorizzazione.

Giugliano, tornano le ruspe: in corso demolizione capannone abusivo

Il manufatto in via di demolizione è stato utilizzato come locale di un’attività abusiva, priva di qualsiasi autorizzazione ambientale. L’attività veniva condotta sversando direttamente nel terreno le vernici e solventi provenienti dalla lavorazione di un fabbro, considerati rifiuti pericolosi. Una discarica abusiva a tutti gli effetti già parzialmente bruciata. Sul posto sono presenti anche gli agenti della Polizia Municipale del Comando di Giugliano.

II fabbricato “fuorilegge” – come spiega il comunicato della Procura di Napoli Nord – è composto da un unico corpo di fabbrica fuori livello, indipendente, chiuso sui quattro lati in muratura e in parte cemento, con porta in ferro, realizzato su di una pavimentazione in cemento armato. L’edificio però rientra in zona agricola, priva di reti fognarie comunali ed a coperto dal vincolo sismico e di inedificabilità del piano regolatore comunale. Difatti, è stato realizzato senza alcun criterio sismico ed è privo di qualsiasi autorizzazione amministrativa e di agibilità.

L’ordine di demolizione, disposto dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, prevede l’abbattimento del manufatto, l’acquisizione dell’area e l’attivazione delle procedure tendenti al recupero delle spese giudiziarie nei confronti del costruttore abusivo.