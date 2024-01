Ancora un’aggressione ai danni del personale sanitario. Questa volta a farne le spese stamane è stata la postazione 118 “automedica Varcaturo”, aggredita dal titolare di un albergo perché, a suo dire, l’ambulanza, con la sua presenza, faceva “cattiva pubblicità” alla struttura.

Giugliano, ambulanziere preso a pugni da titolare hotel: “Fate cattiva pubblicità all’albergo”

Come spiega “Nessuno tocchi Ippocrate”, l’equipaggio è stato allertato alle 10.30 per codice rosso in via Domiziana a Varcaturo in un famoso Hotel della zona per “tentato suicidio”.

Mentre il medico raccoglie i dati anamnestici del paziente, il proprietario della struttura intima l’autista soccorritore di spostare l’automedica dall’ingresso della struttura in quanto rovina l’immagine dell’hotel e gli fa “cattiva pubblicità “.

Dalle offese e minacce si è passati ai fatti: l’albergatore incomincia a prendere a pugni al volto l’autista soccorritore mentre la moglie e la figlia offendono verbalmente l’infermiera.

Presa a pugni anche l’automedica

L’equipaggio, su indicazione della centrale operativa, si allontana dalla scena considerata “non sicura”. Mentre gli uomini del 118 salgono a bordo albergatore e famiglia prendono a calci e pugni i mezzi di soccorso. Attualmente l’autista è in pronto soccorso a farsi curare le ferite provocate dai pugni. L’aggressione è stata denunciata ai Carabinieri della stazione di Varcaturo.